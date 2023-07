Vlaams Belang neemt nieuwe parkeerregeling op de korrel en start campagne: “Maatregelen zo drastisch dat stad onbereikbaar wordt”

Fietsster (33) in levensge­vaar na aanrijding met vrachtwa­gen op Plantin en Moretuslei

Een 33-jarige fietsster is donderdagochtend aangereden door een vrachtwagen op de Plantin en Moretuslei. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, maar de dame is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.