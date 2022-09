Vikingdorp met uitzicht op de Antwerpse skyline geopend

Antwerpen “Prijs per kilometer, in plaats van per minuut”: Antwerpen verwelkomt vierde aanbieder van deelwagens

De Duitse autodeelorganisatie Miles Mobility heeft groen licht gekregen om haar vloot in Antwerpen te verspreiden. Daarmee is het de vierde aanbieder in de stad. De deelwagens zullen er later dit jaar neerstrijken.

