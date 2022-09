Vijftig jaar geleden maakte Bob Cools winkelgebied De Wilde Zee autovrij en voor die moed is hij gevierd: “Autoluw werkt niet. Dat blijft gevaarlijk, je bedriegt daar de mensen mee”

Berchem SheHub is nieuwe conceptsto­re voor onderneem­sters met diverse roots

Vanaf 1 oktober kan je in de Statiestraat in Berchem snuisteren tussen de juwelen, kaarsen en planten in de gloednieuwe conceptstore #SheHUB. In de winkel verkopen verschillende onderneemsters van diverse origine hun eigen producten, door een klein stuk van de conceptstore te huren op een flexibele manier. De stad Antwerpen en #SheDIDIT willen zo niet-werkenden stimuleren en ondersteunen in het ondernemen.

20 september