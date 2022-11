Vijftienjarige verdachte opgepakt voor jongste aanslagen in drugsmilieu

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Ook dinsdag waren al twee Nederlanders gearresteerd nadat in de Klaproosstraat in Wilrijk een aanslag was gepleegd tegen de woning van de familie El J . Deze twintigers werden betrapt in hun auto. “Wij zaten wat te chillen”, was hun uitleg. Ook zij zijn voorlopig aangehouden en zitten in de gevangenis.

Veertigtal verdachten opgepakt

Op een gemeenteraadscommissie zei burgemeester Bart De Wever begin oktober dat de politie al 21 verdachten had gearresteerd. Acht ervan waren in Rotterdam door de Nederlandse politie gepakt, enkele uren na de explosies in Antwerpen. Ook toen al werd een vijftienjarige opgepakt in het gezelschap van meerderjarige verdachten. Ook enkele meisjes die beweerden dat zij meegelokt waren voor een avondje uit in Antwerpen, belandden zo in de gevangenis in Antwerpen.