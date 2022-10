Vijf uithalers verwachten 1,2 ton cocaïne in container... en vinden een neplading

Antwerpen Stad lanceert ‘The Box’ in de Klooster­straat, handels­pand voor nieuwe onderne­mers

In november opent ‘The Box’ in de Kloosterstraat, een handelspand waar zowel jonge starters als ervaren ondernemers tijdelijk hun nieuw concept kunnen uittesten in een ingerichte testruimte. De stad neemt dit initiatief om ondernemers die een winkel willen openen in Antwerpen een duwtje in de rug te geven. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich nu al online kandidaat stellen.

4 oktober