Vijf sluikstorters betrapt tijdens controle

Antwerpen 'Jonge Beethoven' komt naar Antwerpen: componist/pianist Kit Armstrong speelt eind januari in De Singel

Het komt zelden voor dat een componist ook zelf een pianovirtuoos is. De 30-jarige Amerikaanse Kit Armstrong vervult beide rollen met verve en wordt zo wel eens de ‘jonge Beethoven’ genoemd. Hij start vrijdag 27 januari een korte Belgische concertreeks in De Singel in Antwerpen.

10:25