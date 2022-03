Vijf sluikstorters betrapt op Linkeroever

Antwerpen “Binnen een straal van 2 meter zou iedereen dodelijk gewond zijn geweest.” Antwerps hof van beroep beslist op 20 april over strafver­min­de­ring Iraans ‘terreur­kop­pel’ uit Wilrijk

20 april, dan weten we of Amir S. (38), Nasimeh N. (34) en Merhad A. strafvermindering zullen krijgen van het Antwerpse hof van beroep. Het ‘terreurkoppel’ uit Wilrijk wilde op 30 juni 2018 een bomaanslag plegen op een bijeenkomst van een Iraanse verzetsbeweging in Frankrijk, maar die aanslag werd verijdeld. Ze kregen hoge straffen tot 18 jaar cel, maar gingen in beroep. Vandaag was de laatste zittingsdag en ook ditmaal waren Iraanse verzetsbewegingen van de partij. “De Belgische staat moet hard optreden tegen het staatsterrorisme van het Iraanse regime.”

