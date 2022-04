Vijf nieuwe stadsdichters brengen eerste show in Arenberg

AntwerpenBegin maart werd Seckou opgevolgd door niet één, maar liefst vijf stadsdichters: Ruth Lasters, Lotte Dodion, Yannick Dangre, Proza-k en Lies Van Gasse. Tijdens de Stadsdichtersshow op 16 april in de Arenberg krijgt de Antwerpenaar de kans kennis te maken met de poëzie en de eerste stadsgedichten van deze dichters. Tijdens de show wordt ook afscheidnemend stadsdichter Seckou Ouologuem in de bloemetjes gezet, die voor deze gelegenheid nog eens op het podium staat.

Lotte Dodion, Ruth Lasters, Yannick Dangre, Proza-K en Lies Van Gasse maken deel uit van de eerste poule stadsdichters waarmee de stad twee jaar lang zal samenwerken. Met deze dichterspoule is er plaats voor zowel klassieke poëzie, performance, poëzie-installaties, poëzie op papier en poëzie in het straatbeeld waardoor het stadsdichterschap weer nieuwe horizonten kan verkennen. De eerste stadsgedichten zijn in de maak en worden op 16 april in première voorgelezen. Proza-K, Van Gasse en Dodion brengen gastmuzikanten mee om hun acts te versterken en er is een live-tekenaar die Proza-K begeleidt. Seckou Ouologuem stelt zijn platform www.iedereenstadsdichter.be voor waarop hij samen met Rataplan nieuwe gedichten en verhalen van de stad verzamelt.

Even kennismaken met de nieuwe stadsdichters: Yannick Dangre (1987) is schrijver van verschillende bundels en romans bij De Bezige Bij. Hij omschrijft zijn stijl als romantisch, muzikaal en met een scheut gulzige barok. Lotte Dodion (1987) omschrijft zichzelf als poëziemissionaris. Na haar debuut ‘Kanonnenvlees’ (2016) legde ze zich toe op participatieve poëzieprojecten zoals ‘Studio Haiku’. Ruth Lasters (1979) is een bekroond dichter die al twintig jaar voor de klas in het Antwerpse middelbare onderwijs staat. Als dichter geeft ze dan weer poëzielessen aan volwassenen op de Schrijversacademie.

Proza-K is een dichterscollectief, opgestart door twee vrienden met een grote liefde voor het woord: de Congolees-Antwerpse Yves Kibi Puati Nelen (1985) en de Joods-Antwerpse Cleo Klapholz (1989). Deze twee woordkunstenaars met diverse roots hosten allerhande poëzie-initiatieven waarop ze ook eigen werk brengen. Lies Van Gasse (1983) ten slotte is een dubbeltalent. Ze munt uit in zowel poëzie als beeld, die ze beide graag combineert in haar graphic poems. Ze publiceert sinds 2008 en heeft reeds heel wat poëziebundels en literaire prijzen op haar naam.

