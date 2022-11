Vijf havenarbeiders met 40.000 euro opgepakt in nieuw Sky ECC-dossier

Antwerpen Fietspad van de toekomst ligt in Antwerpse haven: evenveel plastic als in 2 miljoen koffiebe­kers en 650.000 petflessen

Bij fietspaden denk je aan beton, asfalt of tegels, maar in de Antwerpse haven ligt er nu voor het eerst één waarin gerecycleerd plastic is verwerkt. Dinsdag werd de strook van 800 meter op de Zomerweg (rechteroever) ingereden. Het circulair fietspad is een Belgische primeur. Voordelen: het is slijtvaster en presteert beter bij regenval. Prijskaartje: om en bij 650.000 euro.

15:01