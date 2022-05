Viervoudige moordenaar Stephaan Du Lion (57) nog dit jaar voor assisen

AntwerpenViervoudige moordenaar Stephaan Du Lion (57) moet hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar voor assisen verschijnen. De glazenwasser uit Deurne bekende in 2018 uit het niets vier oude moorden nadat hij in verband werd gebracht met een zaak uit 1992. Op 12 juni wordt de exacte startdatum van het proces vastgesteld.

Stephaan Du Lion werd vier jaar geleden ontmaskerd toen zijn DNA-profiel aan de nationale databank werd toegevoegd. Du Lion was veroordeeld voor een mislukte inbraak in 2015. Uit de DNA-vergelijking met onopgeloste dossiers bleek het DNA van Du Lion overeen te komen met DNA-sporen die op 17 juni 1992 waren aangetroffen in de studio van Ariane Mazijn (30). De jonge vrouw was door wurging en steekwonden om het leven gebracht. Meer dan 26 jaar na de feiten bekende Du Lion de moord. Hij had de jonge vrouw toevallig ontmoet toen hij in het gebouw op de Mechelsesteenweg ramen aan het poetsen was.

Lutgarda Bogaerts

Ruim een half jaar na zijn arrestatie bekende Stephaan Du Lion tot ieders verbijstering nog drie nooit opgehelderde moorden. Eerst was er de moord op de 29-jarige Lutgarda Bogaerts uit Grobbendonk. Stephaan Du Lion bracht haar op 10 juli 1993 om het leven toen hij haar toevallig kruiste op het jaagpad langs het Albertkanaal in Oelegem. Hij fietste haar achterna, sleurde haar in de berm en verkrachtte haar. Daarna wurgde hij de frêle, jonge vrouw met een snelbinder.

Maria Van den Reeck

Maria Van den Reeck (46) was het derde slachtoffer van Du Lion, na Mazijn en Bogaerts. Ze was vermoedelijk al een tiental dagen dood toen haar lichaam op vrijdag 9 december 1994 ontdekt werd in haar appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout. De vrouw leefde een onopvallend leven. In de buurt kende niemand haar. Ze had wel een zoon, maar die woonde in het buitenland.

Het was haar vader die alarm sloeg, omdat hij al een hele tijd niets meer van haar had gehoord. Daarop drong de politie binnen in haar appartement op de derde verdieping. Bij het raam werd haar gehavende lichaam gevonden. Ze was gewurgd.

Eve Poppe

Drie jaar na de moord op Maria Van den Reeck, sloeg Du Lion opnieuw toe. Slachtoffer was deze keer de alleenstaande moeder van vier Eve Poppe (38). Ze woonde in haar eentje in een appartement aan de Argentiniëlaan op Luchtbal in Antwerpen. Haar kinderen waren geplaatst.

Eve Poppe werd op zondag 7 september 1997 dood aangetroffen. Buren belden de politie omdat haar kat al enkele dagen aan het janken was en ze vermoedden dat er iets niet pluis was. De politie vond haar lichaam op haar bed in de slaapkamer. Ze was verkracht en gewurgd met een touw. Ze had verscheidene steekwonden in de borst en was net als Maria Van den Reeck halfnaakt.

