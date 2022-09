Vier verdachten voorgeleid voor schietpartij in Deurne

Antwerpen Vooruit voert actie tegen straatra­cers: “Pakkans hardrij­ders moet omhoog door meer controles”

Straatracers maken het leven in een aantal Antwerpse wijken erg gevaarlijk. Vooruit, dat in het district Antwerpen in de oppositie zit, voerde daarom donderdagavond actie in de Kerkstraat. Dat is een beruchte hotspot voor straatraces in Antwerpen-Noord. “De politie moet dringend meer controles gaan uitvoeren tegen hardrijders”, zo roept de partij op.

