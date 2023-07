Vier verdachten van agressieve berovingen en vechtpartijen gevat na maanden onderzoek

Explosief beschadigt auto in Borgerhout na aanslag: “Ik ben in shock, wij hebben met niemand last”

In de Beukenstraat in Borgerhout is in de nacht van zaterdag op zondag een aanslag gepleegd op een geparkeerde auto. Vooralsnog onbekende daders hebben een explosief tot ontploffing laten komen onder het bewuste voertuig. Niemand raakte gewond, maar de wagen is wel ernstig beschadigd. Het is onduidelijk of de aanslag gelieerd is aan het drugsmilieu. “Volgens één van de buren kwamen de daders aangereden met een step en hebben ze dan het explosief gegooid.”