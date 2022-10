‘Vier van Berchem’ pakken uit met tentoonstelling in Rivierenhof: Christian Leysen vereeuwigt Patrick Janssens op vervallen paspoort

Antwerpen/Deurne/BerchemTien jaar geleden begonnen ze samen in avondonderwijs aan de academie van Berchem. De komende drie weken kun je het artistiek werk van de ‘Vier van Berchem’ bewonderen in de galerij van kasteel Rivierenhof. Bekendste gezicht is Christian Leysen, ondernemer en politicus voor Open Vld. Hij maakte onder meer een portret van voormalig burgemeester Patrick Janssens.

Het collectief ‘Vier van Berchem’ is aan zijn tweede groepstentoonstelling toe. Naast Leysen en filosoof Etienne Van Camp leren we ook het werk van architectes Josefien Vandermeulen en Liesbeth Van Ginderdeuren kennen. “Mijn bron van inspiratie haal ik onder meer uit de periode dat ik voor ontwikkelingssamenwerking in Oeganda werkte”, zegt Vandermeulen. “De insteek is maatschappijkritisch, bijvoorbeeld over de problemen om toegang tot gezondheidszorg te hebben of tot huisvesting.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het portret van voormalig Antwerps burgemeester Patrick Janssens dat Christian Leysen in 2022 op een vervallen paspoort maakte. © RV

Van Ginderdeuren is vanuit haar beroep als architecte al vaak bezig met ritme en kleur. “Dankzij de kunst kan ik intuïtief werken, met meer vrijheid. De abstractie in mijn werk – schimmen, vervaagde beelden - is leuk omdat ik dan meer ruimte aan de kijker kan laten.”

“Even alles vergeten”

Christian Leysen vertelde drie jaar geleden net voor de verkiezingen (hij raakte verkozen in het federaal parlement, red.) hoe tekenen hem in staat stelde om alles even te vergeten en dat hij na een tip van Patrick Janssens naar de academie trok. “Ik zocht iets nieuws”, vertelt hij nu. “Ik ging schilderen op oude, vervallen documenten. Het portret van Janssens - we zijn goed bevriend - maakte ik dit jaar op een vervallen paspoort van hem, uit de jaren 1980.”

Quote In Tokio mocht ik meteen naar de Belgische ambassade gaan. Ze hebben me daar dat paspoort gegeven dat je nu op de expo ziet. Ik heb nog even getwijfeld of ik het in stukken zou laten scheuren, maar het heeft een mooie bestemming gekregen. Patrick Janssens, voormalig Antwerps burgemeester

En daar zit best een opmerkelijk verhaal achter, zo vertelt Patrick Janssens. “Ik kwam Christian in juni tegen. Hij vroeg me of ik nog een oud paspoort had. Wel, toen ik als jong directeur van Dimarso naar een congres in Tokio vloog, beging ik een beginnersfout. Ik had enkel mijn identiteitskaart bij. Vandaag zou je daarmee zelfs niet op een vliegtuig naar Japan geraken. Maar ik had geluk. In Tokio mocht ik meteen naar de Belgische ambassade gaan. Ze hebben me daar dat paspoort gegeven dat je nu op de expo ziet. Ik vind wat Christian doet interessant. Achter elk van zijn werken zit een verhaal. Ik heb nog even getwijfeld of ik dat paspoort van toen in stukken zou laten scheuren, maar het heeft een mooie bestemming gekregen.”

De ‘Vier van Berchem’ zijn trouwens op zoek naar een gezamenlijk atelier. “Binnen een paar jaar willen we dan een derde groepsexpo doen”, zegt Vandermeulen.

Praktisch

De tentoonstelling loopt tot 6 november. De galerij in het kasteel Rivierenhof is open van dinsdag tot zondag, telkens van 10 tot 18 uur in oktober en van 10 tot 17 uur in november. Meer info vind je hier. Kunstenaar Rinus Van de Velde houdt een ‘artist talk’ in de galerij op zaterdag 22 oktober om 20 uur.

Volledig scherm Vlnr. Etienne Van Camp, Josefien Vandermeulen, Liesbeth Van Ginderdeuren en Christian Leysen. De 'Vier van Berchem' stellen nog tot 6 november tentoon in kasteel Rivierenhof. © RV

Volledig scherm Liesbeth Van Ginderdeuren, een van de 'Vier van Berchem'. © Tessa Kraan

Volledig scherm Christian Leysen maakt portretten op oude documenten. © Tessa Kraan

Volledig scherm Ondernemer-politicus Christian Leysen is een van de 'Vier van Berchem'. © Tessa Kraan

