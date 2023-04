Vier terreurverdachten die aanslag wilden plegen op De Wever blijven aangehouden: “Mijn cliënt is beïnvloedbaar, en kwam de foute mensen tegen”

Motard (59) overlijdt na ongeval met vrachtwa­gen aan Groenen­daal­laan in Merksem: “Vermijd de omgeving”

Aan de Groenendaallaan in Merksem is een dodelijk ongeval gebeurd met een motorfiets en een vrachtwagen, ter hoogte van de afrit Merksem. Daarbij liet een 59-jarige motorrijder het leven. Er is nog steeds zware verkeershinder in de omgeving.