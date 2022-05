Vier schoten gelost op woning in Baron de Catersstraat, parket laat eventuele link met drugsmilieu onderzoeken

Wilrijk Wagen botst met bestelwa­gen op E19: bestuurder kan net op tijd uit brandend voertuig ontsnappen

Rond 7.30 uur is vanmorgen een personenwagen op een bestelwagen ingereden op de E19 in Wilrijk. De wagen schoot in brand, de chauffeur raakte gewond, maar raakte nog net op tijd uit zijn auto. De snelweg werd gedurende een uur afgesloten in de richting van Antwerpen om de brandweer zijn werk te laten doen.

22 mei