Vier jaar cel voor Brit die 41 kilo cocaïne vervoerde

AntwerpenDe correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Colin C. (44) veroordeeld tot vier jaar cel en 20.000 euro boete voor drugssmokkel. De Brit werd eerder dit jaar tegengehouden met 41 kilo cocaïne in zijn wagen. Hij beweerde niet te weten wat hij vervoerde, maar dat geloofde de rechtbank niet.

Op 23 februari controleerde de politie in Wuustwezel een Peugeot die uit de richting van Nederland kwam. Bestuurder Colin C. gedroeg zich zenuwachtig en had de grootste moeite om zijn koffer te openen. De politie trof daarin een kartonnen doos aan met 41 kilo cocaïne, goed voor een straatwaarde van ruim een miljoen euro.

Colin C. verklaarde dat iemand hem gevraagd had om het pakket van Nederland naar België te brengen in ruil voor 2.000 Britse ponden. Hij moest het afleveren in het Centraal Station van Antwerpen. Het geld kon hij goed gebruiken, want hij had naar eigen zeggen gokschulden. Hij beweerde niet te weten wat er in het pakket zat.

‘Get rich or die trying’

Volgens de procureur bleek uit de uitlezing van zijn gsm dat hij al langer actief was als drugskoerier, onder het motto: ‘get rich or die trying’. Zo had hij contacten met een zekere ‘Donald Trump’, de codenaam van een gedetineerde die ook nog aan een andere Brit gelinkt kon worden die werd opgepakt voor drugshandel in Nederland en België. Uit de samenhang van de berichten bleek dat ze met dezelfde groep mensen contact hadden, waardoor er sprake was van een vereniging.

De verdediging voerde geen betwisting over de invoer van de cocaïne, maar wel dat hij deel uitmaakte van een vereniging. Zijn advocaat pleitte dat Colin C. naïef was geweest en dat het hem vooral om het geld was te doen. Hij had om een straf met uitstel gevraagd, zodat zijn cliënt terug naar Engeland kon gaan om voor zijn vader en kinderen te zorgen. De rechtbank legde hem echter een effectieve straf op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.