Vier jaar cel geëist voor Antwerpse drugsbende die in Gent dealde

Een van de nummers werd door Hamza E.J. gebruikt en hij wordt door de procureur als leidinggevende aanzien. Zo deelde hij opdrachten uit aan Said L., die leveringen deed. Hun samenwerking hield na verloop van tijd wel op. Ook Ilyass M. kwam na telefonie-onderzoek als drugsrunner in beeld. Tot slot bleek volgens de procureur ook Abdelhak E.J., de broer van Hamza, hand- en spandiensten te verlenen. De twee broers werden eind 2021 gearresteerd bij een huiszoeking in de Pothoekstraat in Antwerpen. Niet veel later werden ook Said L. en Ilyass M. in de boeien geslagen.

In ruil voor onderdak

Hamza E.J. bekende dat hij de bestelnummers gebruikt had en dat hij cocaïne en heroïne verkocht. Hij ontkende evenwel dat hij Said L. had aangestuurd, want die had volgens hem zijn eigen klantenbestand in Gent. Said L. gaf toe dat hij in opdracht van Hamza E.J. gedeald had in ruil voor onderdak. Ilyass M. ontkende iedere betrokkenheid: hij vermoedt dat iemand zijn identiteit misbruikt had om een telefoonnummer aan te vragen waarmee drugszaken werden geregeld. Ook Abdelhak E.J. ontkende bij de drugshandel van zijn broer betrokken te zijn geweest.