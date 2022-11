Vier gewonden na uitslaande brand in Brederodestraat

Antwerpen Eigenaar van pitazaak betrapt tijdens roken in eigen zaak

Op 8 november controleerde het wijkteam Noord handelszaken op de Bredabaan en twee eetgelegenheden aan het Kinepoliscomplex. Deze twee eetgelegenheden waren volledig in orde, maar in twee andere zaken werden inbreuken op de arbeidswetgeving vastgesteld. De eigenaar van een pitazaak werd betrapt toen hij in de zaak aan het roken was. Er werden nog verschillende sigarettenpeuken gevonden.

12 november