Vier Antwerpse masterstudenten Stedenbouw werken leefbare oplossing uit voor Pelikaansite: “Groene doorgang tussen station en Stadspark”

Kerstmarkt dit jaar ook op Hendrik Conscience­plein en Operaplein

De winter is (gelukkig) nog veraf, en toch is er al nieuws over de Antwerpse kerstmarkt. De stad besloot die namelijk uit de breiden naar twee nieuwe locaties: het Hendrik Conscienceplein en het Operaplein. Aan het Steen zullen dan weer geen kraampjes te vinden zijn, omwille van de werken aan de Scheldekaaien. Winter in Antwerpen vindt dit jaar plaats van 8 december 2023 tot 7 januari 2024.