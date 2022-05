VIDEO. Wilrijke straten onder water door onweer

Antwerpen Stad koopt Ferraris­bos in Wilrijk: “Historisch groen blijft behouden”

De stad Antwerpen koopt 3,5 hectare van het Ferrarisbos in Wilrijk over van logistiek bedrijf H.Essers en zal het behouden als bosgebied. Daarnaast krijgt het bos ook een water- en klimaatregulerende functie. “Dankzij deze aankoop verzekert de stad de toekomst van dit historische bos”, aldus schepen Annick De Ridder(N-VA). Volgens oppositiepartij Groen is het misplaatst dat De Ridder de aankoop als een groene trofee claimt. “Als de N-VA van 2013 geen kapvergunning had gegeven, had het hele bos er vandaag nog gestaan.”

