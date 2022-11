VIDEO. Tien mensen gearresteerd nadat sfeer op Antwerps volksfeest grimmiger wordt: waterkanon op het Kiel en brandje op Turnhoutsebaan

ANTWERPEN Ticketver­koop ‘Moord op de Orient Express’ loopt zoals de Orient Express zelf: extra voorstel­lin­gen aangekon­digd

Warre Borgmans kruipt voor de klassieker ‘Moord op de Orient Express’ in de huid van de nog meer iconische detective Hercule Poirot. Deze spannende thriller in Theater Elckerlyc is nog maar net in première gegaan of er worden al extra voorstellingen aangekondigd. “De ticketverkoop loopt als een trein.”

26 november