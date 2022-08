VIDEO. Schattige vierling (!) stokstaartjes geboren in Zoo van Antwerpen: “We gaan op zoek naar namen met een ‘X’”

ZOO ANTWERPENAntwerpen barst van de liefde dezer dagen . Niet enkel op Pride maar ook in de Zoo. Want daar zijn - volledig onverwacht - vier kleine stokstaartjes geboren in hetzelfde nest. De dierentuin gaat nu samen met het grote publiek op zoek naar namen die starten met een ‘X’ voor de schattige pluisbollen.

De vierling is intussen zeven weken oud en laat zich nu ook buiten op het perk zien aan de bezoekers. Volgens verzorgster Melanie was er helemaal geen zekerheid dat vrouwtje Hoppy zwanger was, enkel een vermoeden. “Tot we plots vier schattige kleintjes zagen rollebollen natuurlijk”, lacht ze. “Ze drinken flink bij de moeder en proeven al af en toe van de meelwormen die we hen geven.”

Populatie verdubbeld

Het aantal stokstaartjes in Zoo Antwerpen is met de geboorte meer dan verdubbeld, van drie tot zeven exemplaren. Een vierling bij stokstaartjes is geen unicum, gemiddeld werpen ze twee tot vijf jongen. De volwassen dieren, een vrouwtje en twee mannetjes, arriveerden slechts enkele maanden geleden vanuit andere Europese dierentuinen in Antwerpen. Ze namen hun intrek bij de Griekse en Moorse schildpadden, in het verblijf tussen de Egyptische tempel en de speeltuin. “Ietwat onverwachts is er dus nu al een gezinsuitbreiding”, klinkt het bij de Zoo.

Volledig scherm © BELGA

De verzorgers gaan nu met behulp van het publiek op zoek naar namen voor de vier. Elk van de namen zal met een ‘X’ beginnen, zoals bij alle dieren die dit jaar ter wereld komen in de Zoo. Eerst moet wel nog het geslacht worden bepaald.

Stokstaartjes zijn kleine roofdieren uit de familie van de mangoesten. In het wild komen ze talrijk voor in zuidelijk Afrika, voornamelijk in woestijnachtig gebied. Bij het publiek zijn de diertjes erg populair vanwege de gezellige drukte die er steeds in de families heerst en door het feit dat er steeds enkele dieren stokstijf rechtop staan aan het hol om op de uitkijk te staan - en te waarschuwen - voor vijanden.

Volledig scherm Mama Hoppy voedt haar jongen goed. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

