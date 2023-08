VIDEO. Regenboog-hologram voor Antwerp Pride maakt indruk aan Museum voor Schone Kunsten

RECENSIE. ‘Jukebox’ met liveband: discolegen­de Nile Rodgers charmeert OLT Rivieren­hof met éne wereldhit na andere

Madonna, David Bowie, Daft Punk, Diana Ross, en sinds kort ook Beyoncé. Het is veilig te stellen dat elke discohit die je kent - die niet van ABBA of Bee Gees is - uit de magische handen van de Amerikaanse discolegende Nile Rodgers (70) komt. Maandagavond staat hij met zijn eigen band ‘CHIC’ in OLT Rivierenhof voor een uur en half durende demonstratie van de ene wereldhit na de andere. Jukebox met liveband, zeg maar. “Ik ga deze keer geen twintig jaar meer wachten om terug te keren.”