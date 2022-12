VIDEO: Marokkaanse gemeenschap viert overwinning tegen Spanje, minimum aan opstootjes

AntwerpenGeen leeggeroofde Meir dinsdagavond, ondanks de onheilspellende berichten op social media . Ook de achtste finale van Marokko’s WK eindigde tegen Spanje in een overwinning en ook dat moest natuurlijk gevierd worden. Dat gebeurde op straat met muziek, vlaggen en toeters, net als de vorige keren. Maar mede dankzij de goed georganiseerde sociaal werkers in de buurt bleven de confrontaties met de politie in Antwerpen tot een minimum beperkt.

Marokko is in opperste staat van euforie. 120 minuten lang de deur op slot, om dan toe te slaan in de penaltyreeks. Een geweldige doelman Bounou zadelde Spanje met een nieuw penaltytrauma op. Niet één Spaanse penalty binnen: Sarabia, Soler en Busquets misten. Marokko, nu al dé surprise van het WK 2022. Adios España.

De Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen vierde feest na deze overwinning. Veel blije gezichten en Marokkaanse vlaggen waren te zien op straat in Borgerhout. Dat ging gepaard met gejuich, getoeter en vuurwerk. Volgens de politie bevond, net als de vorige edities, het grootste deel van het volk zich op de Turnhoutsebaan, de Carnotstraat en de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel. Voor de veiligheid werd de Turnhoutsebaan afgesloten van de Stenenbrug tot aan het Astridplein. Tussen de Emiel Vloorstraat en de De Bruynlaan was ook de Sint-Bernardsesteenweg afgesloten.

En opnieuw kon de politie rekenen op de hulp van de lokale buurtwerkers, die ditmaal bijzonder goed georganiseerd te werk gingen. Tot tweemaal toe vormden zij een menselijke ketting om de massa feestvierders tegen te houden opdat ze niet helemaal tot aan het Astridplein zouden opmarcheren. Eén keer ter hoogte van de Drink en nadien bij het kruispunt met de Kerkstraat. Waar de massa de eerste ketting nog voorbijging, bleef ze netjes achter de tweede en kwam het in Borgerhout niet tot opstootjes.

Het vuurwerk bleef wel lange tijd aanhouden en rond half tien waren er nog steeds zware knallen te horen. Daardoor bleef even de angst hangen dat de mobiele eenheid en arrestatieteams alsnog zouden moeten ingrijpen. Uiteindelijk bleef dat scenario deze keer uit.

Volgens Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen verliep de avond zonder incidenten. “We waren aanwezig, zowel zichtbaar als niet zichtbaar, om de mensenmassa te begeleiden en controleren. De overwinning werd heel uitbundig gevierd in een positieve sfeer.”

Uiteindelijk werden blijkbaar slechts een twintigtal mensen gearresteerd, 15 minder dan vorige keer. De meeste arrestaties vonden plaats op de Sint-Bernardsesteenweg, waar de politie ook het waterkanon inzette. “Aan de Turnhoutsebaan hebben we een jongeman (15) gearresteerd die geprobeerd heeft een vuilnisbak in brand te steken. Er was ook iemand die een stroomstootwapen op zak had. Beiden zijn gerechterlijk gearresteerd. Het nodige is gedaan, ze worden op een later tijdstip verhoord.

