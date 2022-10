VIDEO. Frank Verstraeten strooit opnieuw met geld in Zillion die voor 1 weekend herleeft

De iconische Zillion herrijst dit weekend voor een laatste keer in de Antwerpse Waagnatie. Net zoals in de hoogdagen staat Frank Verstraeten opnieuw in voor de regie van het evenement. En dat betekent ook: met geld strooien. Met de hulp van actrice Charlotte Timmers vloog een miljoen euro de zaal in. Vals geld weliswaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Voor 25 euro herbeleefden zillionaires, de vaste kern en ook de jonge garde de hoogdagen van weleer. En onze reporter was erbij.