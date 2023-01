VIDEO. Bewakingsbeelden tonen aanslag op voormalige woning van ‘De Algerijn’, net als nieuwe bewoners willen intrekken in huis

BorgerhoutCriminelen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar type vuurwerk gegooid naar een woning in de Koolstraat in Borgerhout. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het gaat om de voormalige woning van Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, een bekend figuur in de drugswereld. De bewoners van het pand deden de ontdekking pas kort voor de middag, omdat ze niet thuis waren toen het gebeurde.

Lees alles over de Antwerpse drugsoorlog in ons dossier.

KIJK. Opnieuw aanslag in Antwerpen: vuurwerk gegooid op voormalige woning van drugscrimineel ‘De Algerijn’

Het incident gebeurde rond 4 uur afgelopen nacht bij huisnummer 18 in de Koolstraat. Het bewuste huis is nog niet zo lang geleden van eigenaar veranderd en de nieuwe bewoners belden vanmiddag meteen de politie toen ze ontdekten wat er gebeurd was. “Intussen is ook het gerechtelijk lab ter plaatse en werd de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen gecontacteerd,” aldus Kristof Aerts van het parket. “Het onderzoek is volop lopende.” Ook bij dit incident wijst alles in de richting van drugsgeweld.

De aanslag was wellicht bedoeld voor Mohamed Reda C., de voormalige bewoner en bekende drugscrimineel. De woning was al enkele keren het doelwit. In 2017 werd de garagepoort beschoten en in het najaar van 2021 werd er een explosief tot ontploffing gebracht tegen de gevel. ‘De Algerijn’ werd deze week zelf nog tot acht jaar cel veroordeeld in een dossier rond aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu.

(Lees verder onder de video)

Bewakingsbeelden van een pand verderop in de straat tonen hoe de vermoedelijke dader aan komt lopen. Even later is een luide knal te horen en zet de man het op een lopen in de andere richting. Hij is op de beelden niet heel erg herkenbaar.

Opvallend genoeg hadden de nieuwe bewoners gepland om vandaag te verhuizen. Vanzelfsprekend kwam de aanslag voor hen als een schok, maar ze wilden liever geen commentaar geven. Gelukkig voor hen valt de schade bijzonder goed mee. Enkel een grijze vlek op de anders strak witte voordeur is een getuige van de explosie. Wel heeft de politie uit voorzorg een mobiele camera voor de woning geplaatst om de buurt in de gaten te houden.

KIJK. “We zijn het al gewoon, maar beginnen ons wel onveilig te voelen”, getuigden buurtbewoners enkele straten verderop na een vorige aanslag met een vuurwerkbom

