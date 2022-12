Vete die tot moord op drillrapper Steven B. (16) leidde, begon afgelopen zomer al: “Vriendschappelijke voetbalmatch eindigde toen in zware vechtpartij”

ANTWERPEN Hele kerstvakan­tie lang kinderthea­ter in De Studio: “Het gaat om het spel, níet om de knikkers”

Vorig jaar hingen de kerstbomen nog luguber omgekeerd uit de ramen van cultuurhuis De Studio omdat het grote kindertheaterfestival plots niet mocht doorgaan door de pandemie, en dan weer wel, en dan weer niet, en dan weer wel. Dit jaar pronken de bomen terug richting sterrenhemel want de tiende editie van Kerst in De Studio vindt terug plaats in al haar glorie.

13:12