Verzekeraar Ethias strikt N-VA-gemeenteraadslid Johan Klaps: “Ik blijf wel ondernemer”

Antwerpen Tekort aan verpleeg­kun­di­gen in loondienst: Zorg en Gezondheid geeft slecht rapport aan woonzorg­cen­trum De Pelikaan

Woonzorgcentrum De Pelikaan aan het Bosuilplein in Deurne krijgt slechte punten van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er zijn volgens het laatste rapport elf verpleegkundigen in vaste loondienst te kort. “Toch hebben we momenteel voldoende medewerkers”, reageert Johan De Muynck, directeur van Zorgbedrijf Antwerpen.

