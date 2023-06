“Vervoeren jullie ook lijken?”: ook Antwerpse transportfirma kop van Jut na Reuzegom-arrest

Drugscrimi­neel kraakt medische databank voor adressen van dokwerkers, advocaten en journalis­ten

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drugscrimineel Diter C. veroordeeld tot twee jaar cel. Hij had zijn jongere broer Desajev C. (27) aangezet om gegevens van havenpersoneel, advocaten en journalisten op te zoeken in de databank Vaccinnet. Die was via zijn ex-vriendin aan inloggegevens geraakt.