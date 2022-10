Verstoring buslijnen 17, 20, 21 en 32 opgelost

Antwerpen Drugsbende The Turtles was de inspiratie voor ‘Patser’, en nu ligt er opnieuw een lijk op de stoep: “‘Ben’ stuurt de boodschap door naar de twee schutters. Zij laden hun pistolen en rennen naar het hotel”

Op de oprijlaan van het drukke Crown Plaza-hotel, vlak bij de Antwerpse Ring, wordt op klaarlichte dag een Nederlandse drugscrimineel doodgeschoten. De moord, exact tien jaar geleden, ontketent een golf van liquidaties bij de Mocromaffia in Nederland. Maar de oorzaak ligt in Antwerpen, bij The Turtles. Het is de bende rond deze Marokkaanse criminelen – gekend voor uithalingen van cocaïne – waarop Adil en Bilall hun gangsterfilm ‘Patser’ inspireerden. Diezelfde groep komt tien jaar later opnieuw in beeld. Weer ligt er een lijk op de stoep. En weer is het een Nederlander.

19 oktober