Verschillende Deurnese horecazaken niet in orde bij controle: politie stelt zwartwerk vast en inbreuk op rookverbod

In een van de zaken was er sprake van zwartwerk. In diezelfde zaak hing ook geen ondernemingsnummer uit en er waren meer personen aanwezig dan toegelaten. Verder stelde de politie ook vast dat de brandveiligheid te wensen overliet. De keuring van de brandblussers was vervallen, de uitweg naar de keuken bleek te smal en ook het branddeken dat aanwezig was voldeed niet aan de voorwaarden. Daarnaast was ook de netheid bedenkelijk en ontbrak het UBO-register. Dat laatste is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan.

Ook in een tweede zaak waren er opmerkingen waarvoor de politie een proces-verbaal moest opstellen. Er was geen pictogram dat de camerabewaking aangeeft en ook rookverbodstekens ontbraken. Verder was er geen vlotte doorgang en was ook hier het UBO-register niet aanwezig. Een andere zaak beschikte dan weer niet over een drankvergunning en er was ook geen terraskaart- of terrasvergunning. Daarnaast ontbrak het pictogram voor de camerabewaking en had de zaak geen toelating van het agentschap voor de voedselveiligheid.

In een hamburgerrestaurant in Deurne-Zuid stelde het wijkteam woensdag vast dat er meer volk aanwezig was dan toegelaten. Eén van de werknemers was bovendien niet in orde met de regels rond deeltijdse arbeid. Bij de controle van een café bleek dat de pictogrammen die camerabewaking aangeven ontbrak. Er werd binnen ook gerookt, de besluitwet rond openbare dronkenschap hing niet uit en ook hier was het UBO register niet aanwezig.

