Vermoedelijke dealers gepakt bij verlaten appartementsgebouw

Column Luc Van der Kelen ziet licht aan einde van de tunnel: “Feeste­lijk­he­den schrappen zou fatale vergissing zijn”

Dit is die tijd van het jaar, dat we met vernieuwde hoop uitkijken naar de feesten van het eindejaar. Een tijd voor plezier en gezelligheid. Nog net voor het coronavirus toesloeg, waren wij op vakantie aan de Moezel, in Bernkastel Kuess. Het was begin december en je kon een terrasje doen, zo zalig was het weer. Blauwe hemel, geen wolkje aan de lucht en kerstmarkten groot en klein in alle dorpjes aan de rivier. De Moezelstreek is er wijd en zijd befaamd door geworden.

8 oktober