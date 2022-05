Verkoper met valse airpods spreekt per ongeluk politieman in burger aan

Antwerpen Waagnatie wordt walhalla van hapjes: wat kan je verwachten tijdens Antwerpen Proeft?

Vier dagen lang genieten van de meest uiteenlopende gerechtjes? Het kan in het verlengde hemelvaartweekend. Van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei vormt de Antwerpse Waagnatie het decor voor de veertiende editie van Antwerpen Proeft. Op het foodfestival bieden gerenommeerde restaurants, jong keukentalent en gevierde tv-chefs hun signatuurgerechten aan voor maar 6 of 7,5 euro. Drie chefs verklappen alvast wat ze je zullen voorschotelen: “Ons gerecht is wellicht niet voor iedereen weggelegd, maar het geeft wel aan welke eigenwijze koers we varen.”

20 mei