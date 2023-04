Verkleed als dokwerkers gaan uithalers in bananenboot op zoek naar lading cocaïne: “Je krijgt 15.000 euro voor de job, goed?”

Leerlingen OLV Pulhof als eerste Belgen naar WK Robotica in Amerikaan­se Dallas: “Aan de slag na schooluren”

Leerlingen van de Antwerpse school OLV Pulhof brachten woensdag een bezoek aan de nieuwe campus van Stow Robotics, specialist in geautomatiseerde magzijnoplossingen in Lokeren. Binnenkort stappen ze het vliegtuig op om de eer van ons land te verdedigen op het WK Robotica in Dallas. “Het is de eerste keer dat een Belgisch team de wereldfinale haalt”, zegt Niels Puttemans, een expert op vlak van educatieve robotica.