Verkeersongeval op de E17 van Antwerpen richting Kortrijk ter hoogte van Lokeren: doorgang is moeilijk

Antwerpen Hevige dakbrand op gebouw Auping Store schrikt bewoners Britselei ‘s nachts op

De Antwerpse brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een stevige dakbrand aan de Britselei. Op het moment dat de hoogtewerkers opgesteld waren, stond het volledige dak van huisnummer 23 in lichterlaaie. Rond half twee was het vuur onder controle, maar het dak moest voor een deel worden afgebroken om het smeulende isolatiemateriaal te kunnen blussen.

7:07