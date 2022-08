Verkeersongeval en wegenwerken veroorzaken de nodige verkeershinder in de buurt van het Sportpaleis

Antwerpen Rijverbod en vier herstelexa­mens en toch achter het stuur gekropen

De Antwerpse politie betrapte zaterdag een chauffeur die nog vier herstelexamens moest afleggen alvorens hij weer de baan op mocht. Hij had een lopend rijverbod, zijn auto was niet verzekerd en het keuringsbewijs was al een paar jaar verlopen.

2 augustus