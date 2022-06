Verkeerschaos rond Sinksenfoor op 16 juni voorspeld: “Registreer filevorming en onveilige situaties”

In de volledige Sinksenfoorperiode staan er op de site van het Sportpaleis 26 evenementen gepland. Morgen, 16 juni, is één van de hoogdagen. Dan vindt voor het eerst tijdens de Sinksenfoor zowel in het Sportpaleis als in de Lotto Arena een evenement plaats. Groen stelde de voorbije maanden meerdere vragen aan stads- en provinciebestuur in verband met deze te verwachten situatie. “In de gemeenteraad kregen we als antwoord: als het vastloopt is dat het probleem van het Sportpaleis, in de provincieraad luidde het: er zijn mobiliteitsmanagers die alles in goeie banen zullen leiden. We stelden weinig urgentie vast”, zegt gemeenteraadslid Ilse van Dienderen.