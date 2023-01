Verhuurder zet twee firma’s buiten na nieuwe aanslag, gelinkt aan drugsmilieu

Kees Rasenberg kwam zondag eerder toevallig uit bij de nieuwe brandstichting. Hij kwam met zijn dochter net terug van de manege en besloot even aan het Business Center te stoppen.

“Ik deed de deur open en merkte onmiddellijk dat er een enorme stank in het gebouw hing. Ik liep naar achteren en toen zag ik dat de ruimte waar de secretaresse normaal zit helemaal gevuld was met rook. Je kon nog geen meter naar binnen kijken.”

“Ondertussen liep m’n dochter naar de achterkant van het gebouw met de flessen water die we hadden meegenomen van de Spar. Ze begon keihard te roepen. Ik dacht even dat ze gekidnapt werd. Toen ik aan kwam lopen, was ze al aan het blussen met de flessen. Het vuur was voor een groot deel gedoofd. We hebben geluk gehad dat het binnen vooral is blijven smeulen en niet is uitgeslagen. De kast met belangrijke administratie stond al in brand. Wellicht was er te weinig zuurstof binnen.”

“Ik heb de afgelopen week twee contracten met huurders beëindigd. Eén met een transportbedrijf in de haven, Lukitrans, en de ander met Jack’s in Schoten. De uitbater van de eerste zit nu in voorhechtenis in een drugsonderzoek en Jack’s heeft de beslissing respectvol geaccepteerd. Ik ken die mensen al jaren als betrouwbare huurders. Dus ik zie ze absoluut niet als criminelen. Maar met dit soort zaken wil ik niet geassocieerd worden. Je hoort mensen bijna denken: ‘Waar rook is, is vuur’. Ik voel me in een slecht daglicht gesteld.”

Zaakvoerder Kees Rasenberg (58) van vennootschap Cobalt Offices is in Brasschaat vooral bekend met zijn rietdekkersbedrijf. Hij legt rieten daken op de villa’s in de groene regio rond Antwerpen. Dat doet hij al 40 jaar.

“Daarnaast heb ik ook nog enkele andere bedrijven. Zoals de verhuur van appartementen, gemeubelde studio’s, gemeubelde kantoren, en meer door heel Antwerpen. Deze negatieve publiciteit kan ik missen als kiespijn.”

