Verhitte vuilniszak veroorzaakt brand in garage

Antwerpen Liefkens­hoek­tun­nel vrijdag­nacht afgesloten voor rampoefe­ning

In het Antwerpse havengebied wordt de Liefkenshoektunnel op de R2 vrijdagavond om 21 uur in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer in het kader van een rampoefening. Dat meldt de beheerder, de NV Tunnel Liefkenshoek. De tunnel blijft afgesloten tot zaterdagochtend 5 uur.

6 mei