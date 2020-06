Vergunningsaanvraag Oosterweelverbinding online raadpleegbaar

Winkeldief (40) gevat op de Meir

13:04 De politie heeft zaterdag een 40-jarige winkeldief opgepakt. Het team winkeldiefstallen kreeg de man in de gaten op de Meir. Hij stond te dralen voor een winkel en had een zak bij. De man ging daarna de winkel binnen en toen hij terug buitenkwam, was de zak plots gevuld. Vreemd, want het kassapersoneel had niemand aan de kassa gezien. Bij controle van de man vond de politie een lederen vest met de labels er nog aan.