Verdachte van ‘bakkerijmoord’ in Wechelderzande blijft ook in hoger beroep aangehouden

WechelderzandeSerge B., de 63-jarige ex-militair die verdacht wordt van de moord op Ilse Michiels (54) in Wechelderzande, blijft ook in hoger beroep aangehouden. De raadkamer van Turnhout besliste eind vorig jaar al dat hij in de gevangenis moest blijven, maar zijn advocate Leyla Top tekende beroep aan tegen die beslissing. “Waarom is hij opgepakt als er weinig aanwijzingen van schuld zijn?”

Serge B. werd vanmorgen overgebracht naar het Hof van Beroep om het pleidooi van zijn advocate bij te wonen. “Ook nu was mijn verdedigingslijn hetzelfde als die van vorige maand, namelijk dat er te weinig aanwijzingen van schuld zijn om mijn cliënt aan te houden,” laat meester Top weten. “Verder wil ik niet ingaan op de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling.”

Serge B. zit sinds eind vorige maand in de cel op verdenking van de moord op zijn ex-vriendin Ilse Michiels uit Tielen (Kasterlee). De vrouw werd op vrijdag 23 december dood aangetroffen in de kelder van de bakkerij waar ze werkt in Wechelderzande. De ex-vriend van het slachtoffer werd de dinsdag nadien geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout binnengebracht. Hij werd in een apart voertuig naar het gerechtsgebouw gebracht, los van andere gedetineerden die voor de raadkamer moesten verschijnen. Hij zit sinds zijn arrestatie in afzondering en mag geen contact hebben met derden.

Geen alibi

Top bepleitte die dinsdag veertig minuten lang zijn vrijlating voor de raadkamer. “Waarom hij is opgepakt als er weinig aanwijzingen van schuld zijn? Over de inhoud van het dossier kan ik niet uitweiden. Maar mijn cliënt ontkent dat hij ook maar iets met de feiten te maken heeft. Dat heeft hij herhaald tijdens elke ondervraging die er al geweest is. Het is geen evidente situatie voor mijn cliënt. Zeker in deze periode van het jaar is het moeilijk om onschuldig in de gevangenis te zitten. Hij verleent alle medewerking aan het onderzoek in de hoop dat de waarheid zo snel mogelijk aan het licht komt.”

Voor de speurders was en is Serge B. een voor de hand liggende verdachte. Om te beginnen woont hij op een paar honderd meter van de bakkerij, in het centrum van Wechelderzande. Daarnaast heeft de man geen sluitend alibi. Het is te zeggen: zelf beweert Serge B. dat hij vrijdagochtend heel vroeg bij hem thuis vertrok. En néén, niet naar de bakkerij. Over de precieze timing van zijn vertrek bestaat er discussie. Niemand kan bevestigen wanneer hij vertrok en welke richting hij uitging. Serge B. woont nu eenmaal alleen.

