Verdachte opgepakt nadat hij handen verbrandt, bewoners hielden ‘s nachts de wacht na reeks brandstichtingen in woonblok

AntwerpenDe politie heeft maandagavond een 39-jarige verdachte van een brandstichting op heterdaad betrapt in de Volkstraat. In het sociale woonblok van Woonhaven vond sinds Kerstmis een reeks brandstichtingen plaats. Bij de laatste brandstichting maandagavond werd een bewoner met verbrande handen gearresteerd.

De bewoners van het appartementsgebouw aan de Geuzenstraat/Volkstraat waren geen minuut gerust meer in hun flat. Zondagnacht werd in de inkomhal vuilnis in brand gestoken. Al voor de zevende keer ging het brandalarm af, het sein voor de bewoners dat ze naar buiten moesten. Om erger te voorkomen hielden ze zelf een oogje in het zeil. “Er wonen hier mensen met jonge kinderen.”

Sinds 24 december is er al zeven keer brand gesticht in de gemeenschappelijke delen. Twee keer hebben fietsen in de inkomhal vuur gevat, enkele keren zijn vuilniszakken in brand gestoken en ook in de kelder is al vuilnis in brand gevlogen. De schade is telkens beperkt omdat de brandalarmen de bewoners tijdig alarmeren.

Rookschade

De brand van zondagnacht was volgens de vaststellingen van de politie de vierde in amper een maand tijd. Het brandje bleef beperkt tot rookschade en wat roetresten aan de inkomdeur aan de kant van de Volkstraat. Het gebouw met 15 appartementen is eigendom van sociale woonmaatschappij Woonhaven. Het loopt door van de Volkstraat tot in de Geuzenstraat.

Quote De verdachte zal dinsdagmor­gen worden voorgeleid bij het Antwerpse parket. Onze mensen zoeken nu uit of deze verdachte ook voor de eerdere brandstich­tin­gen in aanmerking komt Willem Migom, Politiewoordvoerder

De bewoners hielden al wekenlang zelf de wacht in hun gebouw. Vooral ‘s nachts gingen zij elk om beurt kijken of de inkomhal, de kelder en de trappenhal veilig waren. Woonmaatschappij Woonhaven had ook een bewakingscamera geïnstalleerd en stuurde geregeld een privé-bewaker langs.

Dat extra toezicht had resultaat. Maandag rond 19 uur betrapten de bewoners een medebewoner op een nieuwe brandstichting. De man sloeg op de vlucht naar zijn appartement. Daar werd hij door de politie gearresteerd terwijl hij bezig was met de verzorging van brandwonden aan zijn handen.

Camera’s

Politiewoordvoerder Willem Migom: “De verdachte zal dinsdagmorgen worden voorgeleid bij het Antwerpse parket. Onze mensen zoeken nu uit of deze verdachte ook voor de eerdere brandstichtingen in aanmerking komt. Wij bestuderen onder meer de beelden van de bewakingscamera’s.”

Feit is dat de politie eerder een andere verdachte bewoonster had gearresteerd. Deze dame met psychiatrische problemen was eveneens voorgeleid bij het Antwerpse parket. Daar was een vraag tot collocatie gedaan maar de psychiater zag geen reden om de vrouw gedwongen op te nemen in een psychiatrische kliniek. Zij besloot wel tijdelijk bij familie in Nederland in te trekken.

Toen er zondagnacht opnieuw een kleine brand in de inkomhal uitbrak, werd al duidelijk dat er meer verdachten moesten zijn. De eerder gearresteerde dame kon onmogelijk de dader zijn, want zij verbleef in Nederland.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.