Verdachte man van vliegtuig gehaald en bestuurlijk aangehouden op Antwerp Airport

Een verdacht persoon is vrijdagmiddag gearresteerd op de Antwerpse Luchthaven in Deurne. Dat wordt door de luchthaven zelf bevestigd. De man liep schijnbaar verward naar het uiteinde van het toestel, maar herinnerde zich toen plots dat hij een afspraak had en niet meer mee wilde. Hij werd een uurtje lang bestuurlijk aangehouden door zijn vreemde gedrag.

“Er is inderdaad iemand van boord gehaald door de luchtvaartpolitie,” vertelt Sarah Saucin, woordvoerster van luchtvaartmaatschappij TUI. “Eenmaal uit het vliegtuig hebben we een security check bij de man uitgevoerd, wat een standaardprocedure is. Daarna kon de vlucht vertrekken. Wat er nadien met hem is gebeurd, is bij ons nog onduidelijk. We wachten op een officieel rapport.”

Dat rapport volgde later in de namiddag en riep, als dat al mogelijk is, meer vragen op dan dat het antwoorden bood. “Het gebeurde op de vlucht die gepland stond om naar Malaga te vertrekken om 14.25 uur,” aldus Jana Verdegem van de federale politie. “De bewuste man was de laatste passagier die de gate gepasseerd was en helemaal was doorgelopen naar het achterste uiteinde van het vliegtuig. Eenmaal daar draaide hij zich om en wandelde hij weer naar buiten. Tegen het personeel zei hij dat hij nog een afspraak had en besloten had toch niet mee te vliegen.”

Geen duidelijke uitleg

Vanzelfsprekend vonden de medewerkers die verklaring enigszins verdacht en besloten ze de luchtvaartpolitie te waarschuwen. “De man werkte niet meteen mee en kon geen duidelijke uitleg geven over waarom hij zo vreemd had gehandeld. Daarom besloten de agenten hem bestuurlijk aan te houden en geboeid naar het bureau te brengen. Hij werd gefouilleerd en gecheckt, maar er kwam niks opvallends uit voort. Na een uurtje kon de man beschikken.”

Wel stelde de politie een proces-verbaal op voor weerspannigheid omdat hij zich verzette tegen de politie-interventie. “De passagiers van het vliegtuig hebben even moeten wachten voor ze konden vertrekken, want vanzelfsprekend moest na het eigenaardige optreden van de man het vliegtuig ook onderworpen worden aan een security check. Gelukkig was alles in orde en kon de vlucht gewoon vertrekken.”

