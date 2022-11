Verdachte die al zeker 30 diefstallen pleegde gearresteerd voor nog eens zes diefstaldossiers

Column Luc Van der Kelen over zondagse lunch met de kleinkinde­ren: “Gelukkig vallen opa’s gebakken ‘gouden patatjes’ bij iedereen in de smaak”

Het is weer weekend en dan worstelen we met het telkens terugkerende dilemma: wat zullen we de kleinkinderen serveren voor de zondagse lunch? We zijn een samengestelde familie, de kleinkinderen hebben ofwel een Canadese, Amerikaanse of Russische moeder en bijgevolg verschillende eetgewoonten.

19 november