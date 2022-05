VeloVeilig gaat van start in Antwerpen met Tine Embrechts: “Ik fiets dagelijks door de stad en zie dat het niet overal even veilig is”

VeloVeilig is het initiatief van HLN om Vlaanderen fietsveiliger te maken. Via de nieuwe VeloVeilig-app kunnen fietsers van 9 tot 15 mei gevaarlijke fietspunten melden. Zo worden andere fietsers gewaarschuwd en laten deelnemers de overheid weten waar er nog werk is. “Nog nooit was fietsen zo populair als vandaag. Het is duurzaam, gezond en verbindend, maar dan moet het natuurlijk ook wel veilig kunnen gebeuren. Daarom lanceren we VeloVeilig Vlaanderen, met de steun van P&V Verzekeringen”, zegt Brecht Decaestecker, hoofdredacteur van HLN.

Pijnpunten blootleggen

Vincent Fierens en Tine Embrechts fietsten deze voormiddag door de stad met de VeloVeilig-app samen met schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Het was een fijne fietstocht. We reden langs een route waarbij we zagen dat er al heel wat positief veranderd is voor fietsers”, vertelt Tine Embrechts. “Anderzijds hebben we ook enkele pijnpunten kunnen blootleggen. Ik fiets dagelijks door de stad en zie dat het niet overal even veilig is. Daarover hebben we schepen Koen Kennis het vuur aan de schenen gelegd.”

Ook de leerlingen van het Koninklijk Atheneum namen deel aan de fietstocht. “Ze hebben een leuke tijd gehad. Het is belangrijk dat ze mee waren, want het initiatief draait ook rond hen. Ik heb een tiener die elke dag naar school fietst en vraag hem steeds om voorzichtig te zijn, omdat er zoveel ongelukken gebeuren. We willen vooral een veilige fietsstad zijn voor jongeren. Hopelijk blijft het bestuur inzetten op openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik van de fiets”, legt Tine Embrechts uit.

Opening fietsenstalling

De groep bracht ‘s middags ook een bezoek aan de nieuwe fietsenstalling Steendok onder de Gedempte Zuiderdokken. De goedkope, beveiligde fietsparking biedt plaats aan 132 tweewielers en heeft lockers voor batterijen van elektrische fietsen. Bezoekers kunnen hun fiets hier 24 uur gratis stallen. Nadien betalen ze 1 euro per 24 uur. De ingang bevindt zich op de Waalsekaai, ter hoogte van de Schaliënstraat. “De zomer staat voor de deur dus we verwachten flink wat bezoekers op de Gedempte Zuiderdokken”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “In de nieuwe fietsparking kunnen die hun fiets veilig stallen, achter het hek en onder camerabewaking. Tegelijk voorkomen we hiermee de verrommeling van de omgeving.”

Volledig scherm VeloVeilig is vandaag als een raket uit de startblokken geschoten. © Xavier Piron

Volledig scherm Schepen voor mobiliteit Koen Kennis en Tine Embrechts startten de fietstocht aan het gebouw van DPG media. © Xavier Piron

Volledig scherm Schepen voor mobiliteit Koen Kennis knipt het lint door aan de nieuwe fietsparking Steendok. © Photo News / Xavier Piron