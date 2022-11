Veelzijdig Antwerps kunstenaar Philip Aguirre neemt je mee op reis door zijn oeuvre in Plantin-Moretus: “Mensen leren wel lezen, maar niet kijken”

Antwerpen Luc Van der Kelen over het wel en wee van zomer- of wintertijd: “Wat hebben die mensen toch dat ze per se het leven van iedereen willen gelijk zetten?”

Wanneer heeft het nog eens gevroren op Allerheiligen? Het is zo lang geleden dat ik me het niet eens meer herinner. En het zal ook niet voor dit jaar zijn. Wel integendeel, het wordt jaar na jaar warmer. In Frankrijk gaat het naar 30 graden komend weekeinde. In Duitsland verwachten ze 27 graden en bij ons dus 23. Tropische temperaturen einde oktober. Ik zeg er niet nee tegen, terrasjesweer, maar het is toch ongezien.

29 oktober