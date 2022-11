Veel hout (maar ook staal en beton) in wolkenkrabber van vermaarde Japanse architect: Nieuw Zuid krijgt er straks opmerkelijke toren en laagbouw bij

AntwerpenNieuw Zuid is een speeltuin geworden voor internationaal hoog aangeschreven architecten. Donderdag lanceerde Shigeru Ban, vaandeldrager van de hedendaagse Japanse architectuur, de bouw van zijn langverwachte houten woontoren mét een laagbouw ernaast. “Dit is een prachtige plek.” Extraatje is een tentoonstelling van zijn onbaatzuchtige hulp aan rampgebieden.

Projectontwikkelaar Triple Living strikte straf volk voor Nieuw Zuid, dat was al een tijd bekend. Denk maar aan Stefano Boeri met zijn Palazzo Verde. Dat gebouw, waar je helemaal beneden ook de kringwinkel Circuit vindt, wordt een van de buren van BAN. Soms moet je het niet te ver zoeken voor een naam. De faam van de 65-jarige Japanse architect volstaat ruimschoots.

Géén traditionele eerstesteenlegging trouwens. Shigeru Ban plantte een ginkgo biloba (Japanse notenboom) op de werf. Mocht het u ontgaan zijn: de ginkgo biloba staat in Japan symbool voor hoop, liefde en een lang leven.

Niet volledig in hout

Als het ooit een vraag is in ‘De Slimste Mens’, mag je bij de naam Ban nooit het woord ‘houtkunstenaar’ vergeten. Al hoort daar voor wat tegen eind 2025 instapklaar moet zijn een kanttekening bij. In het oorspronkelijk plan was het de bedoeling om een volledig houten wolkenkrabber op te trekken. Maar dat botste met de brandveiligheidsnormen. “Het is niet anders, het mocht helaas niet”, zei hij daar donderdag over.

Niet getreurd, in de hybride structuur zijn naast beton en staal slijtvaste Europese houtsoorten gebruikt, helemaal in de filosofie van de architect die zo hernieuwbaar mogelijk werkt. Het is ook moeilijk om niet onder de indruk te komen van het lijnenwerk in de houten gevels. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De 25 verdiepingen hoge wolkenkrabber BAN. © Triple Living

De 80 meter hoge toren telt 25 verdiepingen, de laagbouw vijf etages. Samen goed voor 295 woningen. Naast de weidse uitzichten over de Schelde en het Zuid kunnen de toekomstige bewoners ook ten volle genieten van een zesduizend vierkante meter grote binnentuin. Die is niet van de hand van Ban, wél van Belgisch landschapsarchitect Bas Smets. Die mag trouwens het plantendecor rond de Notre-Dame in Parijs herinrichten. Shigeru Ban verwacht er veel van: “Ik wilde een plek scheppen waar mensen tot rust kunnen komen.”

Hulp bij rampen

Shigeru Ban heeft ook faam verworven door zijn werk voor de ngo ‘Voluntary Architects Network’. In de jaren ’90 ging hij beseffen dat een architect ook een sociale plicht heeft. Met weinig tijd en een klein budget biedt hij slachtoffers van aardbevingen en tsunami’s een menswaardig onderkomen. Centraal in dat verhaal staan kartonnen kokers. Daarmee kun je heel stevige constructies optrekken.

Een tentoonstelling toont aan de hand van foto’s het humanitair werk van Ban: van een papieren kerk in het Japanse Kobe tot opvangcentra voor Oekraïense vluchtelingen in Europa.

De expo kun je gratis bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens 12-18 uur, in de Michel de Braeystraat 51b.

Volledig scherm Shigeru Ban opent de tentoonstelling met getuigenissen van zijn humanitair werk in rampgebieden. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm ‘Houtkunstenaar’ Shigeru Ban kwam donderdag naar Nieuw Zuid om zijn werk toe te lichten. © Klaas De Scheirder

