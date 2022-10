Veel drugsdealers betrapt tijdens grote controleactie in en rond Centraal Station

Het Wijkondersteunings Centrum kon op zaterdag een dealer vatten in de Lange Beeldekensstraat. De man had 500 euro, 2 gram cannabis en 3 gsm-toestellen op zak. Tussen de geparkeerde voertuigen werd nog 9 gram crack aangetroffen, verdeeld in 19 dosissen, die de verdachte vermoedelijk had weggegooid. Al deze voorwerpen evenals de kleine elektrische fiets waarop de verdachte reed, werden in beslag genomen. Omdat hij zelf onder invloed was tijdens het besturen van een fiets werd zijn rijbewijs ook ingetrokken. En omdat de fiets ook niet ingeschreven of verzekerd was, moest hij hierna te voet zijn tocht verderzetten.

De wijkteams konden later op de dag eveneens drie dealers vatten in de Van Wesenbekestraat nadat deze op het Koningin Astridplein cannabis hadden verkocht aan een man. De verdachten probeerden zich met geweld aan de controle te onttrekken. Twee politiemedewerkers liepen lichte verwondingen op, maar de mannen konden niet ontkomen. In totaal konden inspecteurs 220 gram cannabis, 1.000 euro cash, een weegschaal en 3 gsm-toestellen in beslag genomen. Twee van de drie verdachten werden voorgeleid.

Twee drugstransacties op een minuut

Verder werd tijdens de actie nog een geseinde man gevat. Hij had nog 30 maanden gevangenisstraf op zijn naam staan. Een andere geseinde man viel door de mand toen hij met zijn e-step een verkeersovertreding beging. Hij werd door leden van het ORIDA-fietsteam ingehaald ondanks een vluchtpoging. In de Eikenstraat was hij namelijk ten val gekomen. De man zijn identiteitskaart bleek vervalst en hij was vrij onder voorwaarden. Twee mannen en een vrouw probeerden valse Airpods te verkopen op het Koningin Astridplein. Tot hun koopwaar behoorde ook een flesje vervalst parfum. Twee van de drie verdachten bleken illegaal in ons land te verblijven. Tot slot werden vier sluikstorters en drie wildplassers beboet en werd bij vijf personen drugs in beslag genomen.

In dezelfde regio had het wijkondersteuningsteam ook op vrijdagmiddag prijs. Het team merkte een verdachte man op in de Lange Lozanastraat. Op een minuut tijd werden er maar liefst twee transacties vastgesteld. Beide kopers bleken cocaïne te hebben gekocht. De 27-jarige verdachte had zelf nog 33 dosissen cocaïne, 500 euro en 2 gsm-toestellen op zak. De man bleek illegaal in België te zijn. Hij had geen wettelijke verblijfplaats, waardoor het niet mogelijk was een huiszoeking te organiseren. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

