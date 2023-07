Vechtpartij en mogelijke pistoolschoten bij Park Spoor Noord

Brandweer houdt uitslaand vuur in Wilrijks rijhuis onder controle

De Antwerpse brandweer is zaterdagochtend uitgerukt naar de Laarstraat in Wilrijk voor een uitslaande dakbrand. Die was mogelijk ontstaan bij dakwerken en dreigde over te slaan naar de aanpalende woningen. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest nog wat langer blijven blussen om te vermijden dat smeulende isolatie het vuur opnieuw aanwakkerde.