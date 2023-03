Vanochtend kans op bewolking in Antwerpen

Botanic Sanctuary Antwerp wint internatio­na­le hotelprijs

Vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp viel op 14 maart in de prijzen op de awarduitreiking van The Independent Hotel Show Amsterdam. Het hotel won de prijs voor ‘Best Hotel Concept of the Year’. Het is de eerste internationale award voor het vijfsterren-superior hotel dat vorig jaar z’n deuren opende.